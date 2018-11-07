Полицейские Челябинска выяснили, кто продает подросткам спиртное

Челябинские полицейские вышли в алкорейды. Стражи порядка ловили недобросовестных продавцов, продающих спиртные напитки несовершеннолетним.

С 29 октября по седьмое ноября в областном центре проводилось оперативно-розыскное и профилактическое мероприятие «Алкоголь». В его рамках стражи порядка выявляли нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Был выявлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему в торговом павильоне, расположенном по улице Островского. Полицейскими установлено, что продавец – женщина продала 17-летнему подростку пиво», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В такие алкорейды сотрудники полиции выходят два раза в месяц. И им удается ловить недобросовестных торговцев на продаже алкогольных напитков несовершеннолетним. При этом реализация спиртного несовершеннолетним современным российским законодательством категорически запрещена. За это предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную продажу — уголовная.

В отношении нерадивого продавца составлен административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция указанной части статьи предусматривает штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

Как сообщил официальный представитель пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев, с начала года на продавцов, реализующих алкоголь подросткам, в Челябинской области заведено уже 1300 административных и 80 уголовных дел.