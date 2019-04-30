Полицейские Челябинска за 60 минут раскрыли кражу из «М.Видео»

В Челябинске по «горячим» следам раскрыта кража из магазина бытовой техники «М.Видео». Оперативно сработали полицейские и служба безопасности торговой сети.

В девять вечера в полицию Курчатовского района Челябинска обратился руководитель службы безопасности магазина «М.видео». Он сообщил, что неизвестный мужчина украл мобильный телефон и две пары наушников. Общая стоимость похищенного составила порядка 15 тысяч рублей.

Во взаимодействии со службой безопасности магазина стражи порядка всего через 40 минут задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний нигде не работающий местный житель. Продать украденное он не успел.

«По данному факту в районном отделе полиции принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.