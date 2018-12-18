Полицейские Челябинска за один вечер задержали четверых «героинщиков»

В Челябинске продолжается облава на наркоманов. Только за один вечер стражи порядка задержали четверых «героинщиков». У одного из них была обнаружена доза наркотика в особо крупном размере, его отправили в СИЗО.

За незаконный оборот наркотических средств в Челябинске задержано четверо местных жителей в возрасте от 31 до 45 лет, двое из них ранее судимы, в том числе за хранение наркотиков. У подозреваемых изъято более 24 граммов наркотических средств, в том числе около 19 граммов героина, которые они хранили для собственного употребления.

Самый возрастной наркоман, 45—летний местный житель арестован. У него полицейские изъяли более 19 граммов героина. В отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наркоманам грозит до десяти лет лишения свободы.

Информацию о фактах сбыта наркотических средств, а также сведения о лицах их распространяющих жители Челябинска могут сообщить по телефону 02, а также непосредственно в дежурные части районных отделов полиции УМВД России по городу Челябинску. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.