Полицейские Челябинска задержали бывшую воровку с героином

Челябинские полицейские задержали ранее судимую за кражу жительницу областного центра. При досмотре у нее обнаружили героин.

Бывшую воровку стражи порядка остановили ночью 26 февраля в Металлургическом районе, недалеко от ее дома. Женщина сильно нервничала, и полицейские решили ее досмотреть, обнаружив тяжелый наркотик. Задержанная призналась полицейским, что хранила героин для личного употребления.

Неплохим оказался и «улов» полицейских Советского и Калининского районов Челябинска, которые задержали трех наркоманов с «дурью», которую те также хранили для личного употребления. Всего у подозреваемых было изъято порядка 20 граммов наркотических средств, в том числе девять граммов марихуаны и более четырех граммов героина.

«По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями первой, второй и третьей статьи 228 УК РФ», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех, десяти и пятнадцати лет соответственно. Наркоманы отпущены под подписку о невыезде.