Полицейские Челябинска задержали пятерых наркоманов

Сотрудники челябинского гарнизона полиции пресекли факты незаконного оборота наркотиков. Изъято порядка восьми граммов «синтетики» и гашиша.

Ежедневно на территории города Челябинска полицейские городского Управления МВД проводят профилактические мероприятия с целью выявления фактов незаконного хранения и распространения наркотических средств.

В ходе патрулирования улиц города и проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску стражи порядка остановили автомобиль иностранного производства, за управлением которого находилась местная жительница. При проверке документов автовладелица заметно нервничала, полицейскими было принято решение провести досмотр. В ходе проведения личного досмотра, сотрудники полиции обнаружили и изъяли синтетическое наркотическое средство массой около 0,53 граммов.

В ходе патрулирования территории Северо-Западного района был задержан ранее не судимый местный житель, который при виде полицейских совершил «сброс» синтетического наркотического средства массой около 1,51 грамм. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Также стражами порядка в разных районах города были задержаны еще три человека. Все они хранили у себя наркотики для личного потребления.

«В отношении них также возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Один из задержанных – ранее не судимый местный житель в настоящее время водворен в изолятор временного содержания», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02 либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.