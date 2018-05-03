Полицейские Магнитогорска обезвредили «высокопоставленного силовика» из Краснодара

Думали, руководитель силового ведомства, оказалось – опытный обманщик: сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) установили, задержали и доставили на Южный Урал подозреваемого в серии мошенничеств 39-летнего жителя Краснодара.

«Следствием установлено, что злоумышленник, представляясь руководителем одного из силовых ведомств, предлагал оказать ему помощь в проведении праздничных мероприятий. В ходе разговора звонивший убеждал потерпевших перечислить ему некоторую сумму денег», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При проведении ряда технических и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению уроженца одной из бывших республик СССР, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Известно, что мужчина проживал в Краснодаре на съемной квартире, нигде не работал.

Расследование уголовного дела, ранее предусмотренного частью первой, а теперь уже частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается. Подозреваемый заключен под стражу. В случае если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.