Полицейские Магнитогорска устроили стрельбу в погоне за наркодилерами

В Магнитогорске (Челябинская область) машину с наркосбытчиками стражам порядка удалось остановить только после применения огнестрельного оружия. Задержанными оказались 18-летние парни, которые официально считаются безработными.

Сегодня, 12 декабря, в Магнитогорске при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержаны двое молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

«Подозреваемые на своем автомобиле попытались скрыться от сотрудников силовых структур. В целях остановки транспортного средства бойцами Росгвардии применено огнестрельное оружие. В результате попадания в автомобиль, он был остановлен, находящиеся в нем задержаны. Полицейские установили, что подозреваемые через тайник в виде закладки сбыли более 96 граммов синтетических наркотических средств на основе растительных веществ на территории города Магнитогорска», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Парням грозит до 20 лет лишения свободы. Наркосбытчики водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.