Полицейские, обматерившие прохожих, остались служить в органах

В УМВД России по городу Челябинску завершена служебная проверка в отношении сотрудников полиции областного центра, которые замешаны в уличном ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью.

В распоряжении агентства «Урал-пресс-информ» есть ответ начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова на запрос правозащитника Александра Долгушина. В нем он просил дать правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые оказались замешаны в уличном конфликте с горожанами.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел в ночь с восьмого на девятое марта 2019 года в Тракторозаводском районе Челябинска. Видеозапись произошедшего выложил у себя на странице в социальной сети правозащитник Александр Долгушин. Он написал, что двое сотрудников ППС в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД, ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а также немотивированно применяли физическую силу по отношению к гражданскому лицу. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а также угрожал ему.

По данному инциденту в Управлении МВД России по городу Челябинску была инициирована проверка, в ходе которой установлено, что на видео действительно запечатлены сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску. Полицейские в утреннее время 9 марта текущего года находились в Тракторозаводском районе сразу после окончания несения службы, в связи с чем были одеты в форменное обмундирование. На момент проверки факт алкогольного опьянения полицейских не нашел своего подтверждения.

«Служебная проверка закончена. Виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.