Полицейские региона принимают меры по минимизации последствий лесных пожаров

В Челябинской области сотрудники полиции принимают меры по минимизации последствий возгораний в лесных массивах.

Личный состав органов внутренних дел региона не только принимает участие в ликвидации пожаров, но и обеспечивает охрану общественного порядка, оказывает населению всю необходимую помощь.

В районах Челябинской области на территориях участков автодорог по решению упрдора «Южный Урал» введено ограничение движение транспортных средств. Данные ограничения носят временный характер и продлятся до особого распоряжения, подчеркивают в пресс-службе регионального полицейского Главка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные действия, для водителей транспортных средств организован объезд тех участков автодорог, движение по которым затруднено.

Полицейские ориентированы на незамедлительное оказание помощи попавшим в затруднительную ситуацию владельцам автотранспорта.

Сотрудники полиции просят водителей, отправляющихся в загородную поездку, соблюдать меры безопасности, быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению. В случае возникновения трудностей необходимо обратиться к ближайшему экипажу ДПС либо позвонить в службу 112.