Полицейские задержали челябинца, заминировавшего ТРК «Горки». Им оказался неоднократно судимый местный житель.

В полицию города Челябинска 23 апреля 2018 года поступило сообщение от администрации торгово-развлекательного комплекса о том, что неизвестный мужчина сообщил о минирование ТРК.

Прибывшими на место полицейскими совместно с другими силовыми ведомствами проведен осмотр здания, в результате которого опасных предметов не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции изучены видеозаписи с камер наблюдения установлены приметы предполагаемого подозреваемого. В рамках комплекса мероприятий участковым уполномоченным полиции по приметам задержан ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские информируют граждан о том, что с 11 января 2018 года ужесточена ответственность за совершение данного вида преступлений.

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет», - добавили в региональном полицейском главке.

Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры, под которыми понимаются объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, либо повлекшее причинение ущерба свыше 1 миллиона рублей влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.