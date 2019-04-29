Полицейские задержали наркоманов-рецидивистов

Челябинскими полицейскими за незаконный оборот наркотических средств задержано пятеро местных жителей. Трое из них оказались рецидивистами.

Наркоманы были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемые в возрасте от 24 до 42 лет, трое из которых ранее судимы, в том числе за хранение наркотических средств. Все они хранили изъятые наркотические средства для собственного употребления.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Если вы располагаете информацией о фактах незаконного распространения наркотиков или у вас имеется информация о лицах их употребляющих, просьба сообщать в полицию», - добавил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Федор Носков.

Сообщения круглосуточно принимаются по телефонам дежурной части: 266-14-14, 265-02-00 или 02.