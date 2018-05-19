Полицейские задержали жителя Магнитогорска

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали мужчину, который «заминировал» школу. Это была месть педагогам.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", лжеминером оказался отец одного из учащихся десятого класса школы № 10.

"Личность звонившего установлена. Он задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщил оперативный дежурный регионального полицейского главка.

Собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что у мужчины возник конфликт с учителем. Его ребенка не допустили до пробного экзамена.

Звонок о заложенной бомбе в школе №10 поступил 18 мая в десять часов утра. Всех школьников и персонал срочно эвакуировали. А это порядка 700 человек.

«На место прибыли оперативные службы. Специалистами проводится проверка», - сообщил оперативный дежурный регионального полицейского главка.

Кинологи с собаками обследовали здание. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

После тщательной проверки детям и взрослым разрешили вернуться в здание.

Рассматривались две версии произошедшего. По первой, школу мог «заминировать» один из родителей учеников из-за личного конфликта с руководством образовательного учреждения.

Вторая – в этот день запланирован пробный экзамен и сообщение о якобы заложенной бомбе мог сделать кто-то из школьников.

В декабре 2017 года Госдума приняла закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм.

Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий, которые были вызваны сообщением о готовящемся взрыве.

Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

Вторая ступень ответственности касается "минирования" объектов социальной инфраструктуры. Наказание предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание будет назначаться, если в результате "хулиганского" звонка был причинен крупный ущерб - свыше 1 миллиона рублей.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.