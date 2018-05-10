Полицейские Златоуста вернули похищенный орден Красной Звезды родственникам героя войны

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники транспортной полиции установили владельца ордена Красной Звезды. Награду южноуральца Ивана Сухина стражи порядка передали родственникам.

В марте 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Златоуст был задержан местный житель, который сбыл государственную награду времен Великой Отечественной войны.

Орден изъят и направлен на геральдическую экспертизу, которая подтвердила, что награда является подлинной.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

В ходе проведения следственных действий у задержанного мужчины по месту жительства сотрудники транспортной полиции обнаружили еще 18 военных наград.

В дальнейшем сотрудники ЛОП на станции Златоуст при взаимодействии с Центральным архивом министерства обороны Российской Федерации и отделом ЗАГС администрации города Златоуста была установлена принадлежность ордена Красной Звезды, изъятого у злоумышленника.

«По архивным документам стало известно, что орден Красной Звезды № 969243 был вручен 26 декабря 1944 года старшине Сухину Ивану Ермолаевичу, прошедшему боевой путь в составе 29 гвардейской стрелковой дивизии Краснознаменного полка от обороны Москвы до освобождения Прибалтики. Сотрудниками полиции были установлены родственники Ивана Ермолаевича – сын и внук, которые в настоящее время проживают в городе Челябинске. Сын героя Анатолий Иванович Сухин сообщил транспортным полицейским, что занимается восстановлением памяти о военных подвигах своего отца, и что обнаруженная награда была утрачена в 1970 году после смерти ее владельца», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В ближайшее время государственный орден будет возвращен в семью Ивана Сухина. Военная награда, по словам близких и родных героя, является символом памяти об отце и деде, прошедшем Великую Отечественную войну, и очень им дорога.