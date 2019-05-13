Полицейскими Челябинска накрыт подпольный цех по производству оружия

Сотрудниками Управления уголовного розыска областного ГУ МВД задержаны три человека, организовавших незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.

Следственной частью Главного следственного управления регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное изготовление оружия». Сотрудниками полиции задержаны три активных участника группы.

По версии следствия каждому участнику группы были отведены определенные роли, одни занимались непосредственно изготовлением, другие осуществляли поиск покупателей и сбыт оружия на территории Челябинска. Проведено 25 обысков в местах проживания подозреваемых, в ходе которых изъято семь пистолетов, две единицы автоматического оружия, глушители, пистолетные магазины, большое количество патронов различного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливалось огнестрельное оружие», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время в отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному – запрет определенных действий.