Полицейский главк - об увольнении кинолога челябинского УМВД

В ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали ситуацию с увольнением полицейского-кинолога УМВД России по городу Челябинску, обвиняемого в мелком взяточничестве (часть первая статьи 291.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть первая статьи 286 УК РФ).

«Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Собранные материалы были переданы в следственные органы следственного комитета, по которым принято процессуальное решение. По фактам допущенных нарушений законодательства должностным лицом управлением МВД России по городу Челябинску проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как ранее сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении экс-кинолога в погонах завершено.

По версии следствия, в период с октября 2018-го по февраль 2019-го, обвиняемый, находясь в автомобиле, предназначенном для перевозки лиц, содержащихся под стражей, около здания Челябинского областного суда за мелкие взятки передавал заключенным спиртное и средства связи. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 15-ти преступных эпизодов на сумму более 30-ти тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователь СК внес представление начальнику конвойной службы УМВД России по городу Челябинску об устранении причин, способствовавших совершению преступления.