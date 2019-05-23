Полицейский из Челябинска попался на получении взятки
Сотрудник ГИБДД Челябинска за 30 тысяч рублей согласился не наказывать водителя, который сел за руль, лишенный прав.
Оперативниками службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в Челябинске задержан сотрудник ГИБДД при получении незаконного денежного вознаграждения.
«Полицейский получил 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности водителя, управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством. Собранные по данному факту материалы направлены в следственные органы Следственного комитета Россиийской Федерации по Челябинской области для принятия процессуального решения», - сообщили в региональном полицейском главке.
В отношении нарушившего закон полицейского назначено проведение служебной проверки, он отстранен от исполнения служебных обязанностей, по завершении проверки будет уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также понесут дисциплинарное наказание.