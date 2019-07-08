Полицейский из Карталов, по вине которого утонул мужчина, получил реальный срок

Карталинский городской суд вынес приговор в отношении участкового полиции из-за халатности которого погиб местный житель. Вместо того, чтобы доставить пьяного мужчину медикам, он оставил его на улице, тот упал в реку и утонул.

Участковому Карталов было предъявлено обвинение по статье «Халатность», то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 11 марта 2018 года. Обвиняемый вместе с напарником приехал на вызов в один из домов, расположенный в поселке Локомотивный. В подъезде находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок.

Вместо того, чтобы доставить мужчину в медучреждение, он сказал напарнику отвезти его на перекресток улицы Октябрьская города Карталы и автодороги Черноречье-Бреды.

«Потерпевший, находясь в опасном для его жизни и здоровья состоянии, следуя пешком от указанного перекрестка в направлении поселка Центральный Карталинского района, утратив способность уверенно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, периодически падая, свернул с намеченного пути следования, в результате чего упал в реку Карталы- Аят и погиб», - сообщили в пресс-службе Карталинского городского суда.

Судом полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу, обжалован осужденным Челябинский областной суд.