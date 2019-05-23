Присылайте свои новости

Сотрудник патрульно-постовой службы Магнитогорска согласился «закрыть» глаза не преступление и не заводить уголовное дело на местного жителя за 110 тысяч рублей.

Факт получения сотрудником полиции был выявлен оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Следственное управление СУР по региону возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки».

«По версии следствия, подозреваемый около одного из домов города Магнитогорска получил взятку в сумме 110 тысяч рублей от родственника местного жителя за не привлечение последнего к уголовной ответственности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют также оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области», - сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

Полицейский от исполнения служебных обязанностей отстранен.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. К его начальникам будут применены меры дисциплинарного воздействия», - добавили в региональном полицейском главке.

Полицейский находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.