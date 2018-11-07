Полицейский из Верхнего Уфалея спас подростка от падения с пятого этажа

Полицейский из Верхнего Уфалея (Челябинская область) спас подростка от падения с пятого этажа. Девочка хотела подышать воздухом и повисла на окне подъезда.

В дежурную часть полиции Верхнего Уфалея поступило сообщение о том, что на пятом этаже в подъездном окне общежития, расположенного по улице Каслинской, висит девушка. Рядом находился водитель ППС Артур Шафигин, который и пришел на помощь.

«Он поднялся и схватил школьницу за руку, не позволив ей упасть вниз. Вместе с прибывшими сотрудниками МЧС полицейский осторожно поднял подростка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Как выяснилось, 15-летняя девочка забралась на подоконник, чтобы подышать свежим воздухом, но потеряла равновесие и чуть не выпала из окна, успев схватиться за выступ. Сейчас здоровью школьницы ничего не угрожает, с ней проведена профилактическая беседа.

В настоящий момент руководством отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу решается вопрос о поощрении полицейского Артура Шафигина.