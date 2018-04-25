Полицейский пинал, потерпевший снимал: в Челябинске видео с сотового стало уликой против стража порядка

В Челябинске сотрудник дежурной части отдела полиции «Центральный» Михаил Шаврыгин предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, ночью 22-го декабря прошлого года обвиняемый, находясь на рабочем месте, из личных неприязненных отношений сбил с ног и пнул нетрезвого визитера, пришедшего в районный отдел полиции с жалобой, что его не пустили в ночной клуб.

Момент ударов потерпевший зафиксировал на видеокамеру сотового телефона, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

В рамках расследования уголовного дела следователь СКР внес представление начальнику ОМВД «Центральный» об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что на время следствия обвиняемый был отстранен от служебных обязанностей.

«В случае если суд признает его виновным, данного сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Наказание понесет и его непосредственное руководство», - подчеркнули в пресс-службе городского управления МВД.