Полицейский застрелил бешеного пса, покусавшего бабушку с ребенком

Полицейский из Снежинска (Челябинская область) застрелил бешеную собаку. Агрессивная собака покусала 80-летнюю бабушку и 11-летнего ребенка.

В дежурную часть полиции Снежинска поступило сообщение от жителей поселка Сокол о том, что бродячая собака покусала двоих человек.

На место происшествия был направлен наряд полиции, в состав которого входил участковый уполномоченный. Осматривая прилегающие дворы, сотрудники полиции обнаружили схожую по приметам собаку, люди подтвердили, что именно эта собака покусала людей.

«Полицейские вытеснили животное за пределы дворовой территории, во избежание новых нападений на других людей. Собака была агрессивна, рычала, из пасти у нее шла пена. Оценив ситуацию, для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, участковый уполномоченный полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя один прицельный выстрел», - сообщили в региональном полицейском главке.

Труп собаки был отправлен на исследование. Специалисты Каслинской ветстанции подтвердили диагноз «бешенство» у животного. Применение оружия сотрудником полиции признано правомерным. Жизнь женщины и мальчика, подвергшихся нападению бешеного животного, сейчас вне опасности.