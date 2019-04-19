Полиция Челябинска ищет пострадавших от рук немого уголовника, срывавшего серьги с женщин

Полицейские управления МВД России по городу Челябинску устанавливают личности женщин, потерпевших от действий подозреваемого в совершении ряда грабежей. У немого уголовника изъяты сорванные с женщин серьги.

Стражи порядка Челябинска ищут женщин, на которых нападал местный житель и срывал с ушей золотые серьги. В полиции рассчитывают, что пострадавшие узнают свои вещи и обратятся в правоохранительные органы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в середине апреля полицейские Челябинска задержали уличного грабителя, который сорвал золотые сережки с местной жительницы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его задержали. Им оказался ранее судимый за грабежи немой житель Челябинска.

Избавиться от сорванных с женщины сережек он не успел. При обыске у него дома полицейские обнаружили и другие украшения.

«В настоящее время в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе следствия у подозреваемого по месту жительства были обнаружены и изъяты золотые украшения, а именно, женские серьги, о хищении которых заявлений в органы внутренних дел не поступало», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В связи с этим полицейские напоминают челябинкам, пострадавшим от действий подозреваемого и опознавшим свое имущество, о необходимости обращения в органы внутренних дел с заявлением.

Заявления принимаются круглосуточно по телефону службы «02», в дежурной части УМВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 либо непосредственно в районных отделах полиции по месту совершения преступления.

Фото: УМВД России по городу Челябинску