Полиция Челябинской области подает в суд на экс-сотрудницу за клевету о домогательствах со стороны старшего по званию

Полиция Челябинской области отрицает факт домогательства до экс-сотрудника органов внутренних дел Любови Герасимовой со стороны ее непосредственного начальника. Стражи порядка готовят исковое заявление в суд в отношении бывшей сотрудницы полиции о защите чести и достоинства органов внутренних дел.

Главное управление МВД России по Челябинской области официально опровергает информацию о якобы произошедших домогательствах в патрульно-постовой службе полиции УМВД России по Челябинску.

Напомним, как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», экс-сотрудница ППС Любовь Герасимова заявила, что подверглась домогательствам от старшего по званию. Она отказалась принимать его знаки внимания из-за чего ее жизнь и работа превратилась в ад. Ей пришлось расстаться с нагрудным знаком и написать рапорт об увольнении.

«Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. Также установлено, что от бывшей сотрудницы ППСП за период ее службы и после увольнения каких–либо жалоб или заявлений о фактах домогательств в следственные органы не поступало», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Региональный полицейских главк готовит исковое заявление в суд в отношении экс-сотрудницы о защите чести и достоинства органов внутренних дел.