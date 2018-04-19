Полиция Магнитогорска просит опознать погибшую в ДТП женщину. Она скончалась после наезда иномарки.

В Магнитогорске 19 апреля около полуночи 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Lada Largus», рядом с домом № 218 по проспекту Карла Маркса совершил наезд на пешехода – женщину на вид 35-40 лет.

По предварительной информации она переходила проезжую часть в не установленном для перехода месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В результате наезда женщина, личность которой на данный момент не установлена, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению личности погибшей и всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые располагают информацией о личности погибшей, а также могли стать свидетелями и очевидцами данного происшествия с просьбой незамедлительно сообщить имеющиеся сведения по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Магнитогорску: 8(3519)20-90-14.