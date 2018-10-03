Полиция начала проверку по факту пыток в реабилитационном центре Чебаркуля

Полиция Челябинской области начала проверку фактов, изложенных в жалобе бывшего пациента реабилитационного центра Чебаркуля о пытках и истязаниях в лечебном центре.

Обращения в прокуратуру области и главное управление МВД России по Челябинской области с просьбой провести проверку изложенных фактов и принять меры реагирования направила уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке подтвердили, что правоохранительные органы начали проверку.

О том, что в лечебном учреждении пытают и морально истязают пациентов, уполномоченному по правам человека сообщил бывший пациент реабилитационного центра, в котором лечатся люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими расстройствами. Мужчина рассказал, что людям показывают красивый коттедж, в котором они будут жить в период реабилитации, а также рассказывают, что с ними будут работать лучшие медики.

Но на самом деле, как рассказал пациент, это не центр реабилитации, а камера пыток. За любую провинность людей раздевают догола и обливают ледяной водой. Температура воды – градуса два, время обливания – от 10 минут до полутора часов. Пациентов заставляют делать физические упражнения без остановки в течение 3-4 часов под угрозой избиения. Могут также дать 25-киллограмовую гирю и заставляют носить ее неделю, ставить, ее нельзя.

Кроме того, как рассказал бывший пациент реабилитационного центра, многие туда попадают не по своей воле. К примеру, к нему в Челябинске подошли сотрудники полиции, сообщили, что было совершено преступление, надели наручники и увезли в незнакомое ему место, где пытали и заставляли признаться, что он зависим. Так он оказался в Чебаркуле. Также, по словам пострадавшего, большинство людей содержится в данном реабилитационном центре также принудительно. Причем некоторые из них якобы даже не курят, не говоря уже об отсутствии других вредных привычек..