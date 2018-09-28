Полиция ведет розыск водителя, насмерть сбившего пешехода в Катав-Ивановском районе

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5, в котором погиб пешеход.

Ведется розыск водителя, который скрылся с места аварии, произошедшей ночью 27 сентября на 1656-м километре автомагистрали Москва-Челябинска

В момент наезда мужчина находился на проезжей части. От полученных травм он скончался в больнице. Его личность устанавливается. По предварительным данным, мужчина добирался на попутках из Ангарска в Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Любую имеющуюся информацию о произошедшей аварии или личности погибшего можно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому району по телефонному номеру: 8 (35147) 2-02-02 либо набрав.