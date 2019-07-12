Присылайте свои новости

Залетел без разрешения

Полиция задержала общественника, снимавшего территорию завода с квадрокоптера
Фото: 
АнтиСМОГ
Происшествия
Сегодня, 17:52

Активист челябинского движения «АнтиСМОГ»  18 июля был задержан полицией при попытке съемки территории Челябинского металлургического комбината с квадрокоптера.  У общественника не оказалось разрешения на полеты.

По информации пресс-службы ЧМК охрана предприятия проявила бдительность и обратилась в правоохранительные органы.

«18 июля в 4:21 утра сотрудники охраны ЧМК заметили рядом с охраняемой территорией на мосту по улице Морская человека, управляющего квадрокоптером. Летательный аппарат на тот момент находился в воздухе над промышленным предприятием. Сотрудники охраны вызвали полицию для установления правомерности осуществления полета. Приехавшая полиция задержала гражданина. По предварительным данным, задержанный не имел разрешения на полеты квадрокоптера в данном муниципальном образовании. Сотрудники ЧОП полету не препятствовали и в задержании его владельца участия не принимали», - рассказали в пресс-службе предприятия.

При этом, как утверждают представители комбината, охрана вела себя вежливо и никакого давления на активиста не оказывала. В общественном движении «АнтиСМОГ» не отрицают, что вели съемку, но не уточняют, было ли у них обязательное в таких случаях разрешение на использование квадрокоптера.

«Общественный инспектор вел фото и видеофиксацию возможного нарушения природоохранного законодательства. Через некоторое время машину инспектора заблокировали несколько машин сотрудников «ЧОП ПАО Мечел», - говорится в официальном заявлении общественной организации «АнтиСМОГ». - Мы считаем необходимым дать правовую оценку действиям сотрудников ЧОП» 

Общественника  доставили в отдел Южно-Уральского линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте для дачи объяснений, после чего  отпустили. Позже в социальных сетях представители движения «АнтиСМОГ» уточнили, что квадрокоптер вернули хозяину.

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