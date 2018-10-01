Порнограф, но не насильник: челябинский суд вынес приговор гражданину США

Курчатовский районный суд Челябинска сегодня, первого октября, вынес обвинительный приговор в отношении гражданина США Дэвида Лэнга. Американец признан виновным в шести тяжких преступлениях, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с участием несовершеннолетних девочек.

Он проведет за решеткой семь с половиной лет. Отбывать наказание будет в одной из российских колоний общего режима.

Вместе с гражданином США на скамье подсудимых находилась и его подельница - гражданка России, признанная виновной в изготовлении и обороте порно с несовершеннолетними. Она получила более мягкое наказание. Суд приговорил россиянку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Американец также обвинялся в нескольких изнасилованиях несовершеннолетней и совершении с ней насильственных действий сексуального характера, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» консультант Курчатовского районного суда Челябинска Наталья Наумова.

Однако по результатам рассмотрения уголовного дела суд переквалифицировал действия подсудимого Лэнга. Он признан виновным в половом сношении с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении нее. Однако наказания за эти преступления не последовало – суд освободил его от ответственности ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», гособвинение просило для 65-летнего иностранца 15 лет строгого режима. В своем последнем слове пожилой гражданин США попросил простить его и не судить строго.

В камере челябинского СИЗО-1 Дэвид Лэнг провел чуть меньше трех лет. Американец сидел в одиночной камере, имея в своем распоряжении телевизор и холодильник. За время следствия Дэвид накопил много личных вещей – при их перемещении из одного учреждение в другое (вслед за владельцем) сотрудникам ГУФСИН региона приходилось выделять грузовой автомобиль.

Во время следствия обвиняемого в педофилии американца не раз посещали члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. К подданному Соединенных Штатов Америки нередко приезжал также американский консул и офицер консульского отдела посольства США в Екатеринбурге Шэннон Ритчи. Все проблемы, что случались у сидельца из Америки, решались моментально.

Гражданин США Лэнг Айри Дэвид, проживавший в Челябинске, был задержан в ноябре 2015 года за создание интернет-ресурса, на котором размещались видеоматериалы порнографического содержания.

Американец-«затейник» жил в Челябинске с начала 2000-х годов. Работал бизнес-тренером, в качестве эксперта посещал курсы делового английского языка для предпринимателей и государственных служащих (УрАГС, а ныне – ЧФ РАНХиГС).