Поселок Бажово остался без отопления

В поселке Бажово в Копейском районе (Челябинская область) люди замерзают в своих квартирах. Теплоснабжающая организация из-за долгов не смогла запустить котельную.

Прокуратура Копейска принимает меры реагирования в связи с отсутствием тепла в домах жителей поселка Бажово.

«Установлено, что ООО «Тепловые электрические сети и системы», являющееся единственным поставщиком коммунальной услуги теплоснабжения на территории п. Бажово, несмотря на официальный старт отопительного сезона, не обеспечило запуск котельных, подающих тепло к жилым домам и социальным объектам, в связи с наличием крупной задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Органы местного самоуправления, в свою очередь, самоустранился от решения данного вопроса, поступление тепла в квартиры жителей не обеспечено. Главе городского округа и генеральному директору ООО «Тепловые электрические сети и системы» внесены представления об устранении нарушений закона.