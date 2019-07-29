После аварии с автокраном Алексей Текслер собирает совещание по челябинскому транспорту
Фото: 
Евгения Александрова
Происшествия
Сегодня, 11:12
Автор: 
Инна Шемаева

После жуткой аварии, которая произошла 26 июля в Челябинске с участием автокрана и маршрутных такси, руководитель Челябинской области Алексей Текслер собирает на совещание транспортников и представителей силовых структур.

О этом сегодня, 29 июля, рассказала временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова после расширенного аппаратного совещания в администрации города.

«Запланировано совещание по транспорту в Челябинске. Его будет проводить Алексей Текслер. После него будут озвучены определенные направления, по которым мы будем работать. Они коснуться и маршрутных такси», - сказала Наталья Котова.

Вопросы также будут касаться и безопасности дорожного движения. Напомним, 26 июля в Челябинске произошло жуткое ДТП с участием автокрана и трех маршрутных такси. При съезде с моста у большегруза отказали тормоза. Он врезался в стоящую на остановке маршрутку. В момент удара в нее заходил пассажир, которого зацепила тяжелая техника. Мужчина от полученных травм скончался на месте.  В итоге в аварии пострадали семь человек, их увезли в больницу. Затем за помощью к медикам обратились еще два человека.

«Три человека сейчас находятся в больнице. У них состояние средней степени тяжести. Еще три человека лечатся дома, они на больничном», - сообщила Наталья Котова.

После этой аварии руководитель Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Происшествия
Сегодня, 10:45
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора
Происшествия
26.07.19 15:46
Появилось видео аварии с автокраном в Челябинске
Происшествия
26.07.19 14:55
Шансов не было
В аварии на трассе разбился бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска
26.07.19 14:18
Водитель автокрана рассказал, как произошло ДТП с маршрутками
26.07.19 13:53
После ДТП с краном в Челябинске начались повальные проверки водителей, перевозчиков и владельцев спецтехники
26.07.19 13:27
После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску
26.07.19 12:22
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
26.07.19 11:30
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
26.07.19 11:27
В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
26.07.19 10:42
В Челябинске автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб, восемь пострадавших
25.07.19 17:33
УФАС намерена возбудить дела в отношении «Центра коммунального сервиса»
25.07.19 16:53
В Челябинске детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма
25.07.19 16:06
В Челябинске на режимной территории обнаружена незаконная автостоянка
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Общество
Вчера, 20:28
Небо, ты близко...
Челябинские курсанты-авиаторы получили лейтенантские погоны
Новости
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Сегодня, 11:42
Экономика
«Уралкуз» улучшил показатели за первое полугодие
Вчера, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
26.07.19 16:32
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Общество
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Вчера, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
26.07.19 12:22
Происшествия
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
26.07.19 11:30
Происшествия
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
26.07.19 11:27
Происшествия
В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
Теги
ДТП
Алексей Текслер
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика