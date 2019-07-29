После аварии с автокраном Алексей Текслер собирает совещание по челябинскому транспорту

После жуткой аварии, которая произошла 26 июля в Челябинске с участием автокрана и маршрутных такси, руководитель Челябинской области Алексей Текслер собирает на совещание транспортников и представителей силовых структур.

О этом сегодня, 29 июля, рассказала временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова после расширенного аппаратного совещания в администрации города.

«Запланировано совещание по транспорту в Челябинске. Его будет проводить Алексей Текслер. После него будут озвучены определенные направления, по которым мы будем работать. Они коснуться и маршрутных такси», - сказала Наталья Котова.

Вопросы также будут касаться и безопасности дорожного движения. Напомним, 26 июля в Челябинске произошло жуткое ДТП с участием автокрана и трех маршрутных такси. При съезде с моста у большегруза отказали тормоза. Он врезался в стоящую на остановке маршрутку. В момент удара в нее заходил пассажир, которого зацепила тяжелая техника. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В итоге в аварии пострадали семь человек, их увезли в больницу. Затем за помощью к медикам обратились еще два человека.

«Три человека сейчас находятся в больнице. У них состояние средней степени тяжести. Еще три человека лечатся дома, они на больничном», - сообщила Наталья Котова.

После этой аварии руководитель Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток.