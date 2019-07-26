После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску

После ДТП с автокраном в Челябинске, в результате которого погиб один человек и восемь пострадали, глава региона Алексей Текслер ввел запрет

на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Сроки действия этого запрета пока не названы.

Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток. В отношении всех легальных частных и муниципальных перевозчиков будут ужесточены технические требования по эксплуатации транспортных средств.

ДТП с автокраном произошло сегодня, 26-го июля, в начале десятого утра в Ленинском районе. У автокрана отказали тормоза, он насмерть сбил мужчину средних лет, заходившего в маршрутку №92, изрядно повредив и само транспортное средство, после чего тяжелую технику пронесло по проезжей части на несколько метров вперед. В результате автокран зацепил еще две маршрутки. Пострадали восемь человек – пассажиры 66-й маршрутки. Их увезли в челябинские больницы четыре скорые.

Возникла реальная угроза взрыва газа, так как пассажирские ПАЗики работали на ГАЗУ.