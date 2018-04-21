Новости Челябинска и
Челябинской области
00:22
Автор:
Инна Шемаева
-

После кемеровской трагедии прокуратура требует закрыть ТРК «Факел» в Сатке

После кемеровской трагедии прокуратура требует закрыть ТРК «Факел» в Сатке (Челябинская область). В комплексе найдены аналогичные нарушения, как в «Зимней вишне».

Прокуратурой Сатки совместно с отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Факел».

Проверкой установлено, что определенные законом обязанности ООО «Факел» исполняются ненадлежащим образом, допускаются нарушения пожарной безопасности.

«Прокуратура требует приостановить эксплуатацию 3 этажа нежилого здания торгов-развлекательного комплекса «Факел», расположенными на нем кинозалами, точками общественного питания и детской развлекательной площадкой, до устранения нарушений требований пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе саткинского городского суда.

Судебное заседание назначено на 4 мая 2018 года.

Автор:
Инна Шемаева
-
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
прокуратура Челябинской области