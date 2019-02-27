После работы в агрокомплексе «Чурилово» челябинка стала инвалидом

Суд взыскал с ООО Агрокомплекс «Чурилово» 700 тысяч рублей в пользу бывшей сотрудницы компании, которая стала инвалидом и полностью утратила работоспособность.

На личный прием к прокурору Тракторозаводского района Челябинска Роману Пантелееву пришла бывшая сотрудница агрокомплекса «Чурилово». Женщина рассказала, что работала там с декабря 2014 года в должности овощевода, а с сентября 2015-го – в должности рабочей по защите растений. С января 2018 года она отстранена от работы по состоянию здоровья. Женщина интересовалась, можно ли взыскать компенсацию морального вреда, причиненного в результате полученного профессионального заболевания.

По факту обращения была проведена прокурорская проверка.

«Было установлено, что при исполнении трудовых обязанностей получила профессиональное заболевание - острое производственное случайное отравление инсектицидом (химическим препаратом для защиты растений) средней степени тяжести. Сначала ей была установлена утрата трудоспособности в размере 90%, а затем 100%. Женщина была признана инвалидом. Агрокомплексом «Чурилово» выплат в счет возмещения морального вреда, полученного в результате возникновения профессионального заболевания не производилось», - сообщил помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Иван Быков.

Кстати, самым тяжелым последствием острого отравления инсектицидами может стать смерть пострадавшего. При успешной первой и последующей медицинской помощи, все же у человека могут наблюдаться необратимые изменения в функциональности печени, почек, нервные расстройства. После острого отравления данными веществами восстановительный период длится до полугода, а при хроническом отравлении – 100% восстановление практически невозможно.

Прокурор просил взыскать с агрокомплекса в качестве компенсации морального вреда один миллион рублей. Ответчик настаивал на сумме в 150 тысяч рублей. Решением суда в пользу бывшего работника взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.