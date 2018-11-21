После смерти малыша СК начал проверку челябинской колонии №5

В Челябинске началась проверка по факту смерти трехмесячного малыша из колонии №5. В ее рамках будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Дома ребенка по обеспечению режима безопасного пребывания детей.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начали доследственную проверку по факту смерти трехмесячного малыша из колонии №5, который был госпитализирован 11 ноября в больницу №8 с подозрением на вирусную инфекцию. Там через три дня он умер.

В лечебное учреждение в период с 14 по 20 ноября из Дома ребенка с диагнозом острое вирусное заболевание были госпитализированы еще восемь детей в возрасте от года до трех лет.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Дома ребенка по обеспечению режима безопасного пребывания детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мать умершего малыша отбывает срок по наркотической статье. Ребенок родился недоношенным, на седьмом месяце беременности. Осужденная страдает рядом социально-значимых заболеваний.

Дом малютки сейчас закрыт на карантин. В настоящее время проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.