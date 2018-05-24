После смерти новорожденных от кишечной инфекции в Магнитогорске возбуждены уголовные дела

Два уголовных дела возбуждено по результатам проверок лечебных учреждений Магнитогорска (Челябинской области) после смерти двух новорожденных от кишечной инфекции.

Как уже сообщало агентство, роддом с 16 мая закрыли на дезинфекцию, после того, как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. 12 мая в лечебном учреждении скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома, 16 мая скончался новорожденный мальчик, выписанный с матерью накануне из родильного дома.

Следователи Челябинской области начали проверку. К ним подключились Роспотребнадзор и региональный Минздрав. Мама погибшего мальчика утверждает, что инфекцию ребенку занесли в роддоме.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, по результатам проверок возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома», - уточнили в ведомстве.