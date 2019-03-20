Последнему фигуранту дела по бойне на «Торнадо» не удалось смягчить приговор

Вступил в законную силу приговор суда в отношении последнего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо». Александр Гирь шесть лет проведет в колонии общего режима

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации приговор Челябинского областного суда от пятого сентября 2018 в отношении Александра Гиря признан законным и обоснованным. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Гирь признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация массовых беспорядков» и «Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Также он обязан компенсировать потерпевшим моральный вред на общую сумму в 129 тысяч рублей.

Гирь стал последним обвиняемым в деле об организации массовых беспорядков на «Торнадо». В 2012-2014 годах Челябинским областным судом были осуждены 12 участников и 4 организатора указанных массовых беспорядков, им назначено наказание от 3,6 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2010 года Гирь с другими уже осужденными организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миассе, в ходе которых пострадали более 30 посетителей мероприятия. Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем - с другой.

После этого Гирь и еще четверо соучастников в период проведения мероприятия организовали массовые беспорядки, также вызванные ненавистью к представителям молодёжных объединений, образующих социальную группу неформального типа. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Судебное разбирательство по обвинению Александра Гиря началось в Челябинском областном суде летом прошлого года и было выделено в отдельное производство, а затем приостановлено в связи с тем, что он скрывался от органов предварительного следствия. В июне 2016 года Гиря задержали в аэропорту Шереметьево и возобновили расследование.