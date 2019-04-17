Последствия коммунальной аварии планируется ликвидировать к 12 часам

Последствия коммунальной аварии, произошедшей 16 апреля в Челябинске, будет в полном объеме ликвидированы к 12 часам 17 апреля. К этому времени планируется в полном объеме восстановить горячее водоснабжение и отопление в пострадавших домах.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

Напомним, в 18 часов 16 апреля при проведении АО «УСТЭК» плановых испытаний тепловых сетей произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 700 миллиметров. В результате аварии без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83 тысячи 400 человек и 10 социально-значимых объектов (3 школы, 7 детских садов).

На ликвидации последствий аварии задействованы представители администрации, работники АО «УСТЭК», БСМП, сотрудники полиции и МЧС. Всего 39 человек и 18 единиц техники.

По состоянию на утро 17 апреля остаются без теплоснабжения и горячего водоснабжения 29 тысяч 500 человек, а также 2 школы и 4 детских сада.

На месте прорыва ведутся работы по замене 3 метров трубы теплотрассы. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12 часам.