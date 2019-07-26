Появилось видео аварии с автокраном в Челябинске

В социальных сетях появились кадры смертельной аварии с автокраном, которая произошла 26 июля в Ленинском районе Челябинска. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, который ехал по полосе встречного движения.

На кадрах видно, как неуправляемый автокран на огромной скорости несется с моста. В этот момент на остановке стоят три маршрутки. Водитель одной из них, видимо, успел заметить спецтехнику и успел немного отъехать влево. Остальные две автокран протаранил. Больше всего досталось пазику, следовавшему по маршруту № 92. В момент удара в нее заходил пассажир, которого зацепила тяжелая техника. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В итоге в аварии пострадали семь человек, их увезли в больницу. Позже за помощью к медикам обратились два человека.

По словам 31-летнего водителя автокрана, утром машина была полностью исправна.

После этой аварии руководитель Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток.

Кроме того, в городе начались повальные проверки перевозчиков, владельцев спецтехники и водителей.