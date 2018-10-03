Огнеборцы Челябинска ликвидируют крупный пожар на северо-западе Челябинска. Загорелась кровля частного жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного сегодня, третьего октября, в восемь часов две минуты. Загорелся частный дом в жилом секторе по улице Логовая, 33. На место пожара было отправлено семь автоцистерн.

«Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут. Горели кровля частного жилого дома и рядом стоящий гараж. По информации на данный момент, пострадавших нет», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные расчеты сейчас работают на месте возгорания.