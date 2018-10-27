Пожарные Челябинской области готовы «принять» оренбургский пожар. Под угрозой село Морозовка

Из Оренбургской области в Челябинскую область движется сильный лесной пожар. Он угрожает в первую очередь селу Морозовка в Брединском районе. Сообщение о пожаре от коллег из Оренбургской области поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области вчера, 26 октября.

На место ЧП направлена необходимая группировка сил. А сегодня на помощь к ним дополнительно были направлены аэромобильные группировки главного управления МЧС России и Уральского учебного спасательного центра. Из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

"Силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС, подразделения Карталинского пожарно-спасательного гарнизона и главного управления лесами Челябинской области первыми приступили к реагированию. В ходе проверки установлено, что пожар может угрожать населенному пункту Морозовка. Расстояние до населенного пункта 11 километров. В данном поселке проживает 11 человек. Социально-значимых объектов нет. На случай ухудшения обстановки готов к возможному принятию граждан и пункт временного размещения", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На место выехали и руководители Брединского муниципального района, оперативная группа главного управления МЧС России по Челябинской области, в областном главке приступил к работе оперативный штаб. Производится сбор опорных пунктов тушения крупных пожаров Магнитогорского, Карталинского и Троицкого пожарно-спасательных гарнизонов.

В данный момент с целью принятия первоочередных мер проведено внеплановое заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Основные усилия межведомственной группировки направлены на проведение комплекса мероприятий по оповещению и информированию населения, тушение пожара, а также недопущение перехода огня на жилые дома. С помощью специальной техники производится противопожарная опашка. Осложняет положение сильный порывистый ветер. В случае ухудшения обстановки готов принять людей пункт временного размещения на базе Брединского сельскохозяйственного техникума. Принимаются все необходимые меры по нормализации обстановки

К ликвидации лесного пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники от областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Основные силы пожарно-спасательных подразделений базируются в районе населенных пунктов Калининский, Рымникский, Морозовка.