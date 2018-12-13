Председатель кредитного кооператива «Альфакредит» из Магнитогорска заочно арестован

Председатель кредитного кооператива «Альфакредит» из Магнитогорска (Челябинская область) Владимир Карташов, похитивший вместе с директором КПК 158 миллионов рублей пайщиков объявлен в розыск. По решению суда он заочно арестован.

В Ленинском районном суде города Магнитогорска 26 ноября должно было начаться рассмотрение уголовное дело в отношении Владимира Карташова, который занимая должность председателя кредитного потребительского кооператива «Альфакредит», действуя в сговоре директора КПК, принимая личные сбережения пайщиков похитили денежные средства 865 пайщиков, большинство из которых пожилые люди, на общую сумму 158 088 973 рублей.

На 26 ноября было запланировано начать исследование доказательств стороны защиты, в том числе допрос подсудимого. Однако в указанную дату, а также на следующий день Карташов в судебные заседания не явился, в связи с чем судом он был объявлен в розыск, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, производство по уголовному делу приостановлено.

Дело в отношении директора кредитного кооператива прекращено в связи с ее смертью. В январе 2016 года вторая фигурантка дела – Хныкина – погибла в ДТП.

Еще одно обвинение Карташову предъявлено по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

«Карташов, действуя по предварительному сговору директором кооператива, используя свое служебное положение, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у пайщиков КПК «Альфакредит» денежными средствами, совершили сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму 8 120 000 рублей, что является крупным размером, то есть легализовали их, распорядившись по собственному усмотрению», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Добавим, Владимир Карташов известен в Магнитогорске тем, что он поклоняется Кришне, спонсировал деятельность образовательного центра «Яркая жизнь». Также Владимир Карташов занимался благотворительностью, оплачивая мероприятия обществ трезвенников.