Председатель общества инвалидов Магнитогорска, забиравший деньги у подопечных, остался на свободе

Вынесен приговор в отношении председателя общества инвалидов Магнитогорска (Челябинская область), который забирал деньги своих подопечных. Мошенник убеждал членов своей организации, что денежные средств им не принадлежат.

Орджоникидзевским районным судом города Магнитогорска Челябинской области провозглашен приговор в отношении председателя общества инвалидов Орджоникидзевского района города Магнитогорска обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», обвиняемый, занимая должность председателя общества инвалидов, направлял в управление социальной защиты администрации Магнитогорска письма с просьбой об оказании материальной помощи членам общества - инвалидам. После поступления денежных средств на расчетные счета сообщал получателям, что деньги принадлежат обществу, в связи с чем потерпевшие передавали ему полученные суммы, которые председатель общества инвалидов использовал по своему усмотрению», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

От действий обвиняемого пострадали восемь человек. Общая сумма причиненного инвалидам ущерба составила 103 500 рублей.

Обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно.