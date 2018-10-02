Председатель общества инвалидов Магнитогорска забирал деньги у своих подопечных

Председатель общества инвалидов Магнитогорска (Челябинская область) забирал деньги своих подопечных. Он убеждал членов своей организации, что денежные средств им не принадлежат.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила по уголовному делу обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба и с использованием своего служебного положения».

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность председателя общества инвалидов, направлял в управление социальной защиты администрации Магнитогорска письма с просьбой об оказании материальной помощи членам общества - инвалидам. После поступления денежных средств на расчетные счета сообщал получателям, что деньги принадлежат обществу, в связи с чем потерпевшие передавали ему полученные суммы, которые председатель общества инвалидов использовал по своему усмотрению», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

От действий обвиняемого пострадали восемь человек. Общая сумма причиненного инвалидам ущерба составила 103 500 рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Председателю общества инвалидов Магнитогорска грозит лишение свободы сроком до шести лет и штраф в размере до 80 тысяч рублей.