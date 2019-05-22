При виде судебных приставов супруг должницы из Челябинска пытался сжечь автомобиль

Судебные приставы Челябинска арестовали и изъяли автомобиль злостного нарушителя ПДД и неплательщика назначенных штрафов. «Провинившийся» Ford Fusion на эвакуаторе был отправлен ожидать своей участи на площадку фирмы-реализатора.

Совокупный долг владелицы иномарки составляет более 96 тысяч рублей. За челябинкой числится 68 неоплаченных штрафов и столько же возбуждено исполнительных производств на сумму 52 тысячи рублей. Еще 44 тысячи рублей – совокупный исполнительский сбор.

«Челябинка, за которой зарегистрирован автомобиль, сама за рулем не ездит – у нее и прав водительских нет. Счета пусты, официально она не работает. Автомобилем пользуется ее муж. Машина была ограничена в регистрационных действиях, женщина через суд ограничена в праве выезда за границу Российской Федерации. Осенью прошлого года она письменно гарантировала погашение долга путем ежемесячного перечисления по две тысячи рублей. Но после пары выплат свою миссию она, видимо, посчитала исполненной и перестала отвечать на звонки», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

В мае 2019 года судебным приставом было принято решение об аресте и изъятии автомобиля. Было установлено, что каждый вечер супруг автовладелицы садится в Ford Fusion на организованной им «платной» парковке во дворе дома по Комсомольскому проспекту и собирает деньги с автовладельцев за охрану их машин в ночное время. Услуги ночного сторожа никем не регламентированы, машины остаются под сомнительной охраной на страх и риск доверившихся автовладельцев.

«Судебные приставы подъехали по нужному адресу и подоспели как раз к началу ночной «вахты» мужа должницы. Арестовать машину без конфликта редко когда удается, а в данной ситуации мужчина даже попытался зажигалкой сжечь автомобиль, чтобы он не достался никому, но сотрудники группы быстрого реагирования немедленно пресекли этот демарш», - добавили в пресс-службе.

Иномарка отправилась на эвакуаторе на стоянку ответственного хранителя. У должницы есть десять суток для погашения долга. По истечении этого срока машине будет назначена независимая оценка для дальнейшей передачи на реализацию.