Приговор в отношении бывшего вице-губернатора Сандакова вступил в законную силу

Приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, признанного виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома, вступил в законную силу. Гособвинение и защита отозвали ранее поданные апелляционные жалобы на решение суда.

Как уже сообщало агентство, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей. Мера пресечения Сандакову была изменена с залога на заключение под стражу, он был взят под стражу в зале суда.

Адвокат Сергей Колосовский сначала направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении его подзащитного при вынесении приговора. Но вышестоящая инстанция – Челябинский областной суд – оставил решение районного суда без изменения. Кроме того, защитник направил и апелляционную жалобу на вынесенный судом приговор. Адвокат и его подзащитный настаивали на вынесение оправдательного приговора.

Прокуратура области напротив посчитала приговор чрезмерно мягким и направила свое апелляционное представление, предложив ужесточить наказание.

В дальнейшем и гособвинение, и защита отозвали свои апелляции. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, жалобы были возвращены в связи с отзывом до направления дела в вышестоящий суд.

Приговор Николаю Сандакову вступил в законную силу еще 24 октября 2018 года, уточнили агентству в районном суде.

Как уже сообщало агентство, первый раз Сандаков был задержан 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2015 года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на «мошенничество. Сандаков также обвинялся в подстрекательстве, но был освобожден судом от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд по первому уголовному делу стартовал в марте 2016 года, но был прерван. Материалы дела вернули на доработку в прокуратуру, а бывшего вице-губернатора 24 марта 2016 года выпустили из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей.

Через неделю – 31 марта 2016 года – Сандаков был вновь задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон» Калугина. В апреле суд избрал в отношении Сандакова меру пресечения в виде домашнего ареста. В общей сложности он провел год в СИЗО и год под домашним арестом.

С учетом содержания в СИЗО и под домашним арестом Николаю Сандакову предстоит провести в колонии только три с половиной года. Но уже по истечении 2/3 срока наказания он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.