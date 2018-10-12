Приставы нашли способ, как получить долги по коммунальным услугам

Жительнице Верхнего Уфалея пришлось заплатить долги по коммунальным услугам после того, когда она поняла – квартиру продать не сможет. Так судебные приставы Челябинской области решили проблемы и взыскали долги со злостной неплательщицы.

Собственница квадратных метров накопила долгов перед управляющей компанией на 38 тысяч рублей. Коммунальщики решили взыскать долги через суд. Исполнять решение суда пришлось приставам Верхнего Уфалея. Однако добиться возврата денег с должницы никак не удавалось.

Женщина официально не работала, из имущества только квартира. Судебные приставы наложили на жилье запрет. Это сыграло решающую роль. Когда должница решила продать квартиру, то столкнулась с определенными трудностями. И она тут же пришла в отдел судебных приставов.

Потенциальный покупатель помог бывшей хозяйке и погасил ее долги в счет будущей продажи жилья. Как сообщили в службе судебных приставов Челябинской области, как только женщина получила квитанции, в этот же день представила приставу платежные документы. После поступления денежных средств и их распределения на счет взыскателя исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.