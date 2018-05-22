Приставы взыскали 17 миллионов рублей с челябинца, проживающего в Сан-Франциско

В Челябинске судебные приставы Центрального района взыскали 17 миллионов рублей с челябинца, проживающего в Сан-Франциско. Более 16 миллионов рублей составила задолженность, 1,2 миллиона - исполнительский сбор.

Выплатить долг бизнесмена побудила перспектива ареста недвижимого имущества и запрет на выезд за рубеж

Исполнительное производство велось с 2016 года, но взыскание затянулось, поскольку он последние несколько лет проживал в США в Сан-Франциско. В Челябинске он был директором и учредителем организации, бизнес продал, но остались многомиллионные долги, к выплате которых суд привлек бывшего собственника в качестве субсидиарного ответчика.

«О своих обязательствах бизнесмен предпочитал не вспоминать, но пришлось: очередной его визит на родину затянулся в связи с запретом выезда за рубеж – на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Поэтому бизнесмену пришлось обсудить с приставом свои долговые обязательства. В Челябинске в его собственности остались два объекта недвижимости – две элитные квартиры в центре города, ранее ограниченные приставом в регистрационных действиях. Арест и дальнейшая реализация этих квартир являлись, по мнению судебного пристава, самым очевидным способом решения проблемы, если у должника нет 16 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Наличие денег бизнесмен отрицал, но и отдавать квартиры под арест ему тоже не хотелось. Настойчивость пристава в этом противостоянии победила, и деньги пришлось найти – вся сумма задолженности была зачислена на депозитный счет судебных приставов.

Также с бизнесмена был взыскан исполнительский сбор порядка 1,2 миллиона рублей. Они направлены в доходную часть федерального бюджета.