Проблемный скотомогильник в Коркино приведут в надлежащее состояние

Проблемный скотомогильник в городе Коркино (Челябинская область) приведут в порядок. Обязанности по принятию мер к надлежащему содержанию скотомогильника возложена на областное правительство. Решение Челябинского облсуда вступило в законную силу.

Ранее Коркинский городской суд счел требования прокурора о возложении на орган местного самоуправления и правительство Челябинской области обязанности по приведению скотомогильника в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов необоснованными. Тогда прокурор Коркино подал аппеляцию в облсуд, вставший на его сторону.

В обоснование требований прокурор указал, что согласно положениям федеральных законов осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является расходным обязательством Российской Федерации, а осуществление мер по предупреждению эпидемии и ликвидации последствий является расходным обязательством субъектов РФ.

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с доводами прокурора о том, что ненадлежащее содержание скотомогильника, непринятие мер по дезинфекции объекта может повлечь загрязнение почв на прилегающей территории.