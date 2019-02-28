Прокуратура хочет защитить обиженного гомосексуалиста

Полиция Челябинска отказалась заводить дело на челябинца, оскорбившего гомосексалиста из Пятигорска. Прокуратура требует найти обидчика представителя сексуального меньшинства.

Полицией Тракторозаводского района Челябинска вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении местного жителя лидера движения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров «Солидарность» Артема Шитухина из Пятигорска.

В пресс-службе УМВД Челябинска за комментариями посоветовали обратится в прокуратуру.

Прокуратура посчитала, что определение, которое вынесла полиция, незаконным и необоснованным. Надзорное ведомство потребовало возобновить проверку по жалобе гомосексуалиста, найти и установить личность обидчика Артема Шитухина.

«Решение полиции об отказе в возбуждении дела без проведения проверки признано в прокуратуре района незаконным. Полиция Челябинска всё же найдёт и допросит его», - написал Артем Шитухин в социальной сети.

Напомним, Артем Шитунов написал заявление в прокуратуру с требованием провести проверку и возбудить в отношении жителя Челябинска дело по статье «Оскорбление, выраженное в неприличной форме». Тот назвал активиста «тварью» и «мразью» в ответ на мнение, что пропаганды гомосексуализма не существует. Виновнику грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.