Прокуратура инициирует проверку в отношении Дмитрия Холода

Прокуратура Челябинской области инициирует доследственную проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Основания для надзорного ведомства стал 16 миллионный долг перед работниками.

Сегодня, второго ноября, прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода административное дело по статье 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», части шестой «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

«Также ему будет внесено представление и будет объявлено предостережение. Также прокуратурой будет инициирована доследственная проверка по статье 145.1 уголовного кодекса Российской Федерации «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Материалы будут переданы в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным прокуратуры Челябинской области, долг перед транспортниками составляет 16 миллионов 610 тысяч рублей. 50 работников предприятия не получают заработную плату с августа, 492 людям не заплатили за сентябрь и не выдали аванс за октябрь.

«Сегодня сотрудники муниципального ООО «Общественный городской транспорт» после переговоров с руководством прекратили забастовку, объявленную утром. Им обещали в течение дня выдать зарплату за август, к 8 ноября — заплатить за сентябрь, а к 20 ноября — за октябрь. Снова названы очередные сроки. Посмотрим, будут ли соблюдены они. С контроля ситуацию не снимаем. Будем поддерживать людей и добиваться полной ликвидации долгов перед транспортниками», - написал на своей странице в Инстаграм депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня утром, второго ноября, автобусы ООО «Городской общественный транспорт» не вышли на линию – так сотрудники предприятия, не получившие в полном объеме зарплату за сентябрь, выразили свой протест. К представителям инициативной группы бастующих работников незамедлительно выехали руководитель предприятия Дмитрий Холод и начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. Они также пообещали, что долги будут погашены. В девять утра автобусы вышли на маршруты.